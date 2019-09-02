Андрей Разин: «При счете 2:0 стали играть немножко авантюрно»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

— Сегодня была хорошая игра, которая держала в напряжении до конца. Для нашей команды минус — это то, что, ведя 2:0, мы не удержали победу, но большой плюс, что взяли 50 процентов очков в Екатеринбурге. Я думаю, не всем это удастся. «Автомобилист» с победой.

— Понравился первый период в исполнении вашей команды. Провести так всю игру не позволил соперник?

— Конечно, соперник очень мастеровитый. Третий период играли по счету, старались не рисковать. Я не думаю, что мы его провалили. Тем более в прошлом году «Автомобилист» выиграл очень много третьих периодов.

— Три удаления подряд во втором периоде — не хватило дисциплины или так вынудил действовать соперник?

— При счете 2:0 стали играть немножко авантюрно, стали проваливаться. У нас было три удаления, у соперника два. Не сказал бы, что это из-за усталости.

— Как вы считаете, хоккейная площадка в КХЛ должна быть единого размера или нет?

— Лучше играть на маленьких площадках. Быстрее хоккей будет, зрителем станет интереснее, будет больше моментов.

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