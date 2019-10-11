Российский хоккейный специалист Андрей Назаров рассказал, чем занимается после ухода из Нефтехимика в декабре 2018 года.

— Открыл для себя много интересных занятий. Но если сказать обобщающее и по-простому, то занимаюсь ***, — цитирует Назарова «РИА Новости».

— Сильно соскучились по большому хоккею?

— Хоккей — это тяжелый безвредный наркотик, на который ты сел где-то в первом классе, и с которого соскочить очень тяжело. Фактически нереально. Знаете, кого не бывает бывших?

— Говорите скорее!

— Темнокожих и хоккеистов. И темнокожие ребята, и мы — настоящие от начала и до конца жизни. Конечно, соскучился по работе. И семейным своим я уже надоел. Они ждут, чтобы я уже уехал куда-нибудь. Хотя виду не подают. Но, повторюсь, это бизнес. Ничего страшного не происходит. Посмотрим, что будет дальше.