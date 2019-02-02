Анатолий Никонцев: "Вызов в сборную – это новая мотивация"

Капитан "Спартака" Анатолий Никонцев заявил, что с большим интересом ждет дебюта в сборной России.

"Спартак" сегодня проиграл "Ак Барсу" со счетом 3:5. Никонцев провел второй матч в роли капитана "красно-белых" и отметился заброшенной шайбой.

28-летний хоккеист вызван в сборную России для участия в третьем этапе Евротура (7-10 февраля).

- Самые положительные были эмоции, когда получил вызов в сборную России, - цитирует "РИА Новости" Никонцева. - Очень много было поздравлений, всем спасибо большое. Раньше я ездил только в молодежную сборную России и во вторую, но это очень давно было. Вызов в сборную – это новая мотивация, конечно. Буду стараться, и интересно, как там все, первый раз же для меня