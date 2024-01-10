«Адмирал» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» дома проиграл «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Адмирал» проиграл шестой матч подряд. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах. «Аванград» находится на второй строчке с 67 баллами.