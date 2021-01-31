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Осипов перехитрил Бобкова. Голкипер пропустил от красной линии

17:29
Игорь Бобков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Бобков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков допустил грубую ошибку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива» (0:1, первый период).

Защитник ярославцев Максим Осипов сделал вид, что будет вбрасывать шайбу в зону от красной линии. Бобков уже пошел на перехват, когда Осипов нанес резкий бросок по воротам. Вратарь омичей не успел переместиться и пропустил гол.

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