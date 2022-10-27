«Амур» обыграл «Северсталь». «Тигры» дважды отыгрывались в матче
«Амур» дома обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
В составе «тигров» отметились Никита Гребенкин, Павел Махановский, вячеслав Грецкий, Ярослав Лихачев и Сергей Дубакин.
У череповецкого клуба шайбы на счету Игоря Гераськина и Адама Лишки.
«Амур» набрал 18 очков и по-прежнему занимает последнюю 11-ю строчку в Восточной конференции.
«Северсталь» с 23 очками на 8-м месте Запада.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Гераськин — 5 (Хлыстов), 12:14 — 0:1. Гребенкин — 1 (Балдаев, Дубакин), 19:06 — 1:1. Лишка — 5 (Морозов, Пресс), 22:52 — 1:2. Махановский — 3 (Лапин, Йордан), 23:23 — 2:2. Грецкий — 2 (Маклозян, Батыршин), 26:15 — 3:2. Лихачев — 8 (Корягин, Йордан), 41:08 — 4:2. Дубакин — 3 (бол., Ли, Вихарев), 51:54 — 5:2.
Вратари: Калниньш — Шугаев (Подъяпольский, 26:15, 52:57 — 54:57).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (10+11+8) — 41 (15+13+13).
Судьи: Белов, Оскирко.
27 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|23
|21
|2
|43
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|23
|14
|9
|31
|4
|Торпедо
|22
|14
|8
|29
|5
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|23
|11
|12
|27
|8
|Северсталь
|24
|9
|15
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|24
|8
|16
|19
|11
|Сочи
|21
|3
|18
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
|Сибирь
|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Трактор
|23
|9
|14
|21
|9
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|19
|11
|Амур
|22
|7
|15
|18
|27.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|5 : 2
|27.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|27.10
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -