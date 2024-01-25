«Амур» рассчитывает потратить 900 миллионов рублей на зарплаты в следующем сезоне

Как стало известно «СЭ», «Амур» рассчитывает потратить 900 миллионов рублей на зарплаты в следующем сезоне. Именно этой суммой ограничен потолок зарплат согласно регламенту КХЛ.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед клубом задачу выиграть Кубок Гагарина к 2026 году.

На данный момент зарплатная ведомость «Амура» составляет около 650 миллионов рублей в год.