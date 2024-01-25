«Рейнджерс», «Торонто» и «Бостон» интересуются нападающим «Спартака» Цыплаковым
По информации «СЭ», «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона» и «Детройт» заинтересованы в подписании контракта с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым.
Его контракт с московским клубом истекает 30 апреля 2024 года.
Цыплаков забросил в нынешнем сезоне 29 шайб и занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ.
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