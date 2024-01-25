Цыплаков уедет в «Рейнджерс»? В КХЛ будет еще один клуб-олигарх? Инсайды недели от «СЭ»

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Останутся ли Сопин и Кудашов в «Динамо»?

После резонансного провала в дерби известие о том, что спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин недавно в общении с членами совета директоров клуба ставил вопрос о будущем главного тренера Алексея Кудашова, кажется странным — если не сказать больше. Менеджер провел предварительные переговоры с рядом ведущих хоккеистов и их представителями. Ему важно было выяснить, каким видит руководство направление, в котором собирается двигаться команда в следующем сезоне. Дело здесь вот в чем. В отличие от легионеров, которых в первую очередь интересует только размер будущей зарплаты, определенность во всем важна для Никиты Гусева. Ему необходимы удобные партнеры и тренер, с которым просто найти общий язык.

Наш коллега Алексей Шевченко узнал, что в «Динамо» не хотят продлевать контракт с Кудашовым с аргументацией: «А чего ты выиграл?» По информации «СЭ», Сопин пытался добиться определенных гарантий по будущему для главного тренера. Пока взаимопонимания найти не удалось. Результаты регулярного чемпионата ничего не значат без хорошего результата в плей-офф. Выйдет «Динамо» в третий раунд, о чем много говорилось еще летом как о минимальной задаче на сезон, — можно чего-то требовать. Как по деньгам, так и по сроку. Сейчас — как минимум преждевременно и даже цинично, учитывая отсутствие каких-либо кубковых успехов у Кудашова в течение двух лет работы в «Динамо».

Одновременно ситуация усугубляется тем, что само клубное руководство на данный момент не имеет готовых плана А, плана B и плана С, поэтому не может дать конкретный ответ о том, чего хочет дальше. Слух о Сергее Светлове как потенциальном преемнике Кудашова в случае ухода последнего пока подтверждения не находит и скорее выглядит страшилкой. Мол, смотрите, что может ждать «Динамо» в будущем.

О психологическом давлении внутри самой организации Сопин с Кудашовым твердят постоянно — и в прессе, и в кулуарах. Самодурство руководителей любого уровня штука не редкая. Это относится почти к любому клубу, где хотят побеждать. Однако в данный момент рассуждения о внутренних врагах выглядят странными, поскольку в плане селекции никто по рукам менеджеров не бил. Наоборот — предоставил неплохие полномочия и увеличил платежку, что легко заметно по суммам контрактов и бонусам ведущих игроков. Более того, под сделки в дедлайн имелись свободные деньги. Пусть и не космические. Но найти подходящий вариант и договориться об усилении не удалось. Обеспечить себе светлое будущее Кудашов может только результатом. В данном плане с лета ничего не поменялось.

Александр Хохлачев. Фото ХК «Амур»

«Амур» вложится по максимуму

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «Амуром» максимальную задачу — выиграть Кубок Гагарина. Пока у хабаровчан есть два года, чтобы добиться этого: забирать трофей руководство области планирует в 2026 году. Но пока сложно сказать, что «Амур» приблизился к этой задаче, несмотря на солидное увеличение бюджета.

В минувшее межсезонье в Хабаровске появились дорогостоящие игроки: Алекс Бродхерст и Александр Хохлачев получают по 70 и 75 миллионов рублей в год соответственно. Также «Амур» усилился вратарем Бобковым, защитниками Брынцевым, Щемеровым, Мищенко, нападающими Коршковым, Шевченко, Никонцевым, Капустиным. Не звезды, но усиление вполне неплохое. Главным тренером хабаровчан стал Андрей Мартемьянов, спокойно решивший проблему выхода в плей-офф в прошлом сезоне с «Сибирью». Но у «Амура» с попаданием в восьмерку возникают сложности.

Хабаровчане до последнего будут бороться за восьмое место с «Нефтехимиком» и «Сибирью», но вряд ли это то, что хотят видеть в «Амуре». По информации «СЭ», хабаровский клуб готов использовать полностью сумму, которая ограничивается потолком зарплат в 900 миллионов рублей. Готовы были в «Амуре» на это и перед нынешним сезоном, но тогда на рынке просто не было достаточно высококлассных игроков.

Весной на рынок свободных агентов выходит много звезд. Понятно, что ждать Никиту Гусева или Максима Шалунова в Хабаровске не стоит — большие суммы им готовы дать и в более статусных клубах. А вот побороться, например, за Мэйсека, Спунера, Волка, Плотникова, Яруллина «Амуру» вполне по силам.

Максим Цыплаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Битва за Цыплакова

Максим Цыплаков своей фантастической игрой в последнее время убедил, что может быть эффективным, находясь под давлением. Интерес к нему со стороны клубов НХЛ меньше не становится. Но на его действиях этот фактор совершенно не сказывается. По информации «СЭ», в список команд, желающих видеть у себя силового форварда на следующий год, входят «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона», «Детройт». Контакты от первоначального прощупывания почвы перешли к более активной фазе. Например, на недавнем матче «Спартак» — «Авангард» присутствовал проскаут «Рейнджерс» по Европе Шон Моррисонн, специально прилетевший из США, чтобы посмотреть на игрока в деле.

Надо четко понимать, что судьба Цыплакова будет решаться только по окончании сезона КХЛ. Это ранее подтвердило в своем Telegram-канале агентство Winners, представляющее интересы нападающего. Цена игрока на внутреннем рынке никак не зависит от того, сколько клубов НХЛ готовы предложить ему контракт. Однако, судя по текущей ситуации, когда от представителей «Спартака» ничего не слышно, с их стороны новых усилий не предпринимается. В отличие от первой части регулярного чемпионата, когда клуб выдвигал предложение о продление контракта с зарплатой в районе 20 миллионов рублей в год. Сторона игрока тогда решила взять паузу и не торопиться. Напомним, что текущий оклад Цыплакова составляет 12 миллионов.

Кирилл Фастовский. Фото ХК «Сибирь»

Фастовский и Климович покинут «Сибирь»

Вопреки расхожему мнению, снятие четырех очков с команды из-за скандальной истории с Федором Гордеевым и превышением лимита на легионеров не прошло без последствий для руководства новосибирской «Сибири». По нашей информации, основной спонсор клуба, правительство Новосибирской области, не будет увольнять Кирилла Фастовского, чей контракт истекает ближайшей весной, с поста генерального директора до официального завершения сезона для команды. Однако губернатор региона и глава попечительского совета сибиряков Андрей Травников уже принял принципиальное решение не предлагать новое соглашение опытнейшему управленцу, отработавшему в Новосибирске 14 лет.

Подобная участь ждет и спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича, который завалил свой фронт работы, проведя летом слабую селекцию и допустив грубейшую ошибку со статусом Гордеева. О том, что сохранить работу менеджерскому тандему будет крайне сложно, уже намекал в интервью министр спорта области Сергей Ахапов. Он же косвенно подтвердил, что для громкого шага, которого сейчас ждут многие болельщики, необходимо формальное заседание попечительского совета. Однако когда в столице Сибири соберется круглый стол по итогам чемпионата, пока неясно.

«Магнитка» продлевает контракты с лидерами

«Металлург», не дожидаясь итогов плей-офф и межсезонья, закрыл основные вопросы селекции. Еще до Нового года «Магнитка» продлила ряд молодых игроков и начала переговоры с другими важными хоккеистами. Новые контракты получили Егор Коробкин, Михаил Грасс, Роман Канцеров и Данил Гололобов. Продолжаются переговоры с Данилой Юровым и Никитой Гребенкиным, которые задрафтованы «Миннесотой» и «Торонто» и могут продолжить карьеру в НХЛ. Спортивному директору Сергею Гомоляко удалось сохранить опытных лидеров. С Максимом Карповым и Никитой Михайлисом «Магнитка» подписала двухлетние контракты, а Денис Зернов останется в команде на ближайшие три сезона.

Егор Коробкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Теперь разберемся с денежной частью. Повышение оклада заслужил Коробкин. Незаменимый форвард нижних звеньев получил по новому контракту 25 миллионов рублей за сезон. Серьезнее пришлось потратиться, чтобы сохранить форвардов топ-6. Никита Михайлис приезжал в «Магнитку» на однолетнее соглашение на 80 миллионов. Еще прошлым летом Гомоляко говорил, что форвард готов продлить контракт по ходу чемпионата. Так и произошло. Аналогичные деньги казахстанский нападающий получит в двух ближайших сезонах. Видимо, в клубе посчитали, что Михайлис отрабатывает высокую зарплату. Сейчас Никита — четвертый бомбардир «Металлурга», но если убрать за скобки матч с «Трактором», когда нападающий набрал пять очков, статистика выглядит скромнее. От форварда за 80 миллионов явно ждут большего, чем 32 (15+17) очка за 53 матча. Михайлису «Магнитка» явно переплатила — и летом, и сейчас.

В полном составе главный тренер Андрей Разин в следующем сезоне сможет рассчитывать на тройку Карпов — Зернов — Акользин. Наиболее важный шаг — продление центрального нападающего. Денис подписал новый контракт, хотя, выйдя 1 мая на рынок, получил бы щедрые предложения от других клубов. Спрос на форварда велик. «Магнитка» не обидела нападающего деньгами: Зернов заработает 75 миллионов за сезон. На первый взгляд, сумма выглядит завышенной. Но достаточно проанализировать, сколько получают первые центры других команд, чтобы понять, что «Металлург» предложил деньги по рынку. Карпов подписал двухлетний контракт с окладом в 60 миллионов в год. Форварды полезно играют в связке, поэтому продление обоих игроков можно признать успехом «Магнитки».