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«Амур» подписал полноценный контракт с Русланом Педаном

16:43
Руслан Педан. Фото ХК «Амур».
Руслан Педан. Фото ХК «Амур».
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«Амур» заключил соглашение с защитником Русланом Педаном, сообщает сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан на сезон год и носит двусторонний характер. Напомним, защитник присоединился к команде в начале предсезонных сборов, ранее с ним был заключен пробный контракт.

В минувшем сезоне Педан провел 36 матчей за «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при полезности «-14».

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/polozhitelnaya-ocenka/

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Иван Шитик все материалы автора

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