«Амур» подписал полноценный контракт с Русланом Педаном

«Амур» заключил соглашение с защитником Русланом Педаном, сообщает сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан на сезон год и носит двусторонний характер. Напомним, защитник присоединился к команде в начале предсезонных сборов, ранее с ним был заключен пробный контракт.

В минувшем сезоне Педан провел 36 матчей за «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при полезности «-14».