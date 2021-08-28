«Амур» подписал полноценный контракт с Русланом Педаном
16:43
«Амур» заключил соглашение с защитником Русланом Педаном, сообщает сайт клуба.
Контракт с игроком рассчитан на сезон год и носит двусторонний характер. Напомним, защитник присоединился к команде в начале предсезонных сборов, ранее с ним был заключен пробный контракт.
В минувшем сезоне Педан провел 36 матчей за «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при полезности «-14».
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