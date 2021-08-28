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«Амур» победил «Витязь» и занял третье место на Кубке мэра Москвы

16:33
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«Амур» обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1 в матче за третье место на Кубке мэра Москвы.

Позднее в субботу первое место разыграют московское «Динамо» и пекинский «Куньлунь Ред Стар».

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Кубок мэра Москвы

«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Слепец — 1 (Заседа), 14:16 — 1:0. Томашек — 1 (бол., Ленц), 15:50 — 2:0. Горшков — 1 (Ленц, Томашек), 40:24 — 3:0.

Вратари: Аликин — Ежов.

28 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».

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Иван Шитик все материалы автора

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