Сергей Федоров прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» на Кубке мэра Москвы

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче за пятое место Кубка мэра Москвы.

«Я думаю, что такие матчи всегда украшают любой турнир: две московские команды, очень долгая история личных встреч. Каждая из команд попыталась решить какие-то свои задачи перед сезоном, включая нас.

Само слово «чемпионат» подразумевает очень длинные сроки. На начало сезона большинство ребят, которые сегодня участвовали в игре, и есть та команда, с которой мы пойдем первого сентября в чемпионат. О сочетании связок и звеньев сейчас нет смысла говорить, мы еще будем готовиться. У нас есть еще пару дней тренировочного процесса. Думаю, что первый период первой игры покажет, какие связки. Но в целом, можно сказать, что есть наигранные двойки и тройки в нашей команде.

Для нас важным был каждый матч на этом турнире, было важно выиграть каждый матч. Не только выиграть, но и правильно сыграть. Чтобы наполнение нашей игры было полным и правильным. В этом плане кое-что удалось», — цитирует Федорова официальный сайт клуба.

В составе армейцев по дублю оформили Лукас Валльмарк и Антон Слепышев, еще одну шайбу забросил Юаким Нордстрем. У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон и Илья Баранов.