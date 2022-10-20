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Сегодня, 15:43

Нападающий «Спартака» Кугрышев может покинуть клуб

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Дмитрий Кугрышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Кугрышев может покинуть «Спартак».
Клуб рассматривает варианты обмена хоккеиста.
В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 17 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

Дмитрий Кугрышев
ФК Спартак (Москва)
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