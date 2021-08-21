«Амур» по буллитам обыграл «Спартак» в товарищеском матче
19:30
«Амур» обыграл «Спартак» в товарищеском матче. Хабаровский клуб одержал победу в серии буллитов — 4:3.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Галузин — 1 (бол., Горшков), 5:19 — 0:1. Аляев — 1 (Ленц, Томашек), 16:41 — 0:2. Шашков — 1 (Баранов), 20:51 — 1:2. Шипов — 1 (Талалуев), 22:07 — 2:2. Хохлачев — 2 (Ержабек, Вишневский), 30:06 — 3:2. Бутузов — 1 (бол., Ленц, Йордан), 33:10 — 3:3.
Победный буллит: Галузин.
Вратари: Данск — Бартошак (Аликин, 29:51).
Судьи: Букин, Фатеев.
21 августа. Москва. МСА «Лужники».
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