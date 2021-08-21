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Квартальнов: «Ак Барс» в облаках не витает — у нас много проблем»

22:25
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат заключительного матча группового этапа Кубка чемпионов против «Салавата Юлаева» (5:4).

«Мы прекрасно понимаем — у Уфы не играет очень много основных хоккеистов. Много молодых, но у нас год назад тоже молодые играли. И сегодня играли. Хорошая игра, много голов, это здорово, но мы в облаках мы не витаем — у нас много проблем. Реально много проблем. Наверное, болельщикам понравилась обоюдоострая игра. И хорошо посмотреть, когда бегаем туда-сюда, но надо стараться играть чуть иначе. И не удаляться», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.

Матч состоялся в Казани на «Татнефть-Арене». Дубль оформил нападающий уфимцев Теему Хартикайнен.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20957

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Александр Кравченко все материалы автора

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