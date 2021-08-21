Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» победил «Салават» в «Зеленом дерби» на Кубке чемпионов

19:30
Теги:

На товарищеском турнире Кубок чемпионов прошло «Зеленое дерби». «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» со счетом 5:4.

Дубль оформил нападающий уфимцев Теему Хартикайнен.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Турнир обладателей Кубка Гагарина

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Голы: Хартикайнен — 2 (Шмелев), 0:19 — 0:1. Кэмпфер — 2 (бол., Воронков), 2:04 — 1:1. Цулыгин — 1 (Пустозеров, Башкиров), 15:15 — 1:2. Кагарлицкий — 2 (Галимов), 24:10 — 2:2. Хартикайнен — 3 (бол., Шмелев, Лисовец), 30:04 — 2:3. Воронков — 2, 31:19 — 3:3. Уил — 1 (бол., Панюков, Лямкин), 36:12 — 4:3. Бровкин — 1, 40:51 — 5:3. Шмелев — 2 (бол., Кадейкин, Воробьев), 47:23 — 5:4.

Вратари: Ахтямов — Метсола (58:56).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

21 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
ЦСКА — «Ахмат»: Карасев пожалел Акинфеева. Судьи боятся рекордсмена чемпионата России
ЦСКА мучился с «Ахматом» в рекордном матче Акинфеева. Красно-синих спас 19-летний юниор
Возит в багажнике миллионы, обожает Льва Толстого, разгромил Урганта. Неизвестные истории о Доне Кинге
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд