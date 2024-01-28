«Амур» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ в воскресенье, 28 января. Матч пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 10.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Амур» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Хабаровска трансляция будет доступна на телеканале «Губерния». Начало эфира — 16.50 по местному времени. Жители Магнитогорска смогут следить за игрой своей команды на телеканале ТВ-ИН, начнется трансляция — в 11.50 по местному времени.

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