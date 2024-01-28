Вратарь «Спартака» Николаев, отразивший 59 бросков в матче с «Динамо»: «Мне просто повезло»

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев прокомментировал победу над «Динамо» (4:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Голкипер отразил 59 из 62 бросков бело-голубых.

«Очень хорошая игра, интересная, напряженная, через такие игры хоккеисты и готовятся к плей-офф. «Динамо» всегда много бросает, поэтому мне сегодня пришлось нелегко, потому что обычно соперники бросают 25-27 раз, а здесь около 40. Хочу поблагодарить болельщиков и партнеров.

В буллитах мы наконец реализовали больше одной попытки, ребята молодцы. Если говорить обо мне, то мне немного повезло, что Никита Гусев не забил. Мы не изучаем манеру исполнения буллитов, так как в этом смысла особого нет, но как Никита исполняет, я знаю. Но так как к нему более-менее привыкли уже вратари в лиге, он немного ее поменял, и сегодня мне просто повезло, что он не забил, хотя был к этому близок», — приводит ТАСС слова Николаева.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 57 матчах. Красно-белые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.