Вратарь «Спартака» Николаев, отразивший 59 бросков в матче с «Динамо»: «Мне просто повезло»
Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев прокомментировал победу над «Динамо» (4:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Голкипер отразил 59 из 62 бросков бело-голубых.
«Очень хорошая игра, интересная, напряженная, через такие игры хоккеисты и готовятся к плей-офф. «Динамо» всегда много бросает, поэтому мне сегодня пришлось нелегко, потому что обычно соперники бросают 25-27 раз, а здесь около 40. Хочу поблагодарить болельщиков и партнеров.
В буллитах мы наконец реализовали больше одной попытки, ребята молодцы. Если говорить обо мне, то мне немного повезло, что Никита Гусев не забил. Мы не изучаем манеру исполнения буллитов, так как в этом смысла особого нет, но как Никита исполняет, я знаю. Но так как к нему более-менее привыкли уже вратари в лиге, он немного ее поменял, и сегодня мне просто повезло, что он не забил, хотя был к этому близок», — приводит ТАСС слова Николаева.
«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 57 матчах. Красно-белые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.
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|55
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|55
|9
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|56
|18
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|42
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|55
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|38
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|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|28.01
|10:00
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Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|28.01
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|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
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|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
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|28.01
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Динамо Мн – Сибирь
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