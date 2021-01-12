«Амур» одержал победу над «Куньлунем» благодаря дублю Шарова

«Амур» одержал победу над «Куньлунем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в составе хозяев отличилс Александр Шаров, еще одну шайбу забросил Дмитрий Лугин, гол престижа на счету Вячеслава Лещенко.

После этой победы хабаровчане закрепились на десятом месте на «Востоке» с 38 очками, у китайской команды — 27 очков и 11-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Шаров — 1, 11:17 — 1:0. Шаров — 2 (Михасенок), 21:56 — 2:0. Лугин — 4 (Васильев, Бутузов), 22:03 — 3:0. Лещенко — 5 (бол., Николишин, Локхарт), 53:44 — 3:1.

Вратари: Аликин — Шикин (58:28).

Штраф: 50 — 11.

Броски: 33 (11+13+9) — 43 (11+17+15).

Судьи: Кулев, Лаврентьев.

12 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».