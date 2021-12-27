«Амур» дома одержал победу над СКА

«Амур» одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Глеб Зырянов, Александр Горшков и Сергей Терещенко. У гостей шайбы на счету Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова.

Таким образом, «Амур» одержал победу над СКА впервые с 2016 года. Тогда хабаровская команда победила в овертайме — 2:1.

После этой игры хабаровчане набрали 40 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Петербуржцы с 60 баллами возглавляют таблицу Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Кузьменко — 18 (бол., Гусев, Лехтонен), 17:18 — 0:1. Зырянов — 4 (Бычков, Гиздатуллин), 18:54 — 1:1. Бурдасов — 22 (бол., Кузьменко, Гусев), 29:12 — 1:2. Горшков — 11 (Бутузов), 53:30 — 2:2. Терещенко — 5 (бол., Томашек, Ленц), 54:22 — 3:2.

Вратари: Аликин — Николаев (58:12).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (12+15+5) — 29 (8+9+12).

Судьи: Сергеев, Соин.

27 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 500 зрителей.