«Амур» благополучно добрался до Хабаровска
17:43
Хабаровский «Амур», вылетивший из аэропорта в Бегишево в Нижнекамске, где сделал аварийную посадку из-за разгерметизации двери, благополучно добрался до дома.
Камская транспортная прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета.
19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику» в серии буллитов — 2:3. 21 октября хабаровский клуб дома примет «Адмирал».
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