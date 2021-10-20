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«Амур» благополучно добрался до Хабаровска

17:43
Хоккеисты «Амура». Фото ХК «Амур».
Хоккеисты «Амура». Фото ХК «Амур».
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Хабаровский «Амур», вылетивший из аэропорта в Бегишево в Нижнекамске, где сделал аварийную посадку из-за разгерметизации двери, благополучно добрался до дома.

Камская транспортная прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета.

19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику» в серии буллитов — 2:3. 21 октября хабаровский клуб дома примет «Адмирал».

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Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
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