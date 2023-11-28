«Амур» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Адмирал» набрал 27 очков в 34 матчах и занимает 11-е место на «Востоке». «Амур» находится на девятой строчке (35 баллов в 36 играх).

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