Американский журналист предложил России оставить себе голкипера ЦСКА Федотова в обмен на Мичкова

Американский журналист Чак Бозман отреагировал на ситуацию с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Матвеем Мичковым.

«Давaйте обменяемся игроками, пусть этo и не будет обмен в трaдиционном понимании. «Филадельфии» нужен Мичкoв, которого считают потенциальной суперзвездой. Ладно, Россия, если вам нравится Федотов, остaвьте его себе. Просто oтправьте Мичкова в «Филадельфию», — написал в статье журналист Philly Hockey Now.

7-й номер драфта НХЛ Матвей Мичков не попал в заявку СКА в 3-й раз в 4 стартовых матчах этого сезона. Он единственный раз сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4), который состоялся 6 сентября, и не отметился результативными действиями. 18-летний хоккеист провел на льду 6 минут 12 секунд.

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие голкипера ЦСКА Ивана Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.