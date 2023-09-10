Вячеслав Козлов: «Овечкин или Кросби? В свою команду взял бы Овечкина, на нем можно много заработать»
Бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» рассказал, кого бы выбрал в свою команду из звезд современности.
— Кросби или Овечкин?
— В свою команду я бы взял Овечкина, потому что на нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки.
— Макдэвид или Маккиннон?
— Макдэвид.
Ранее Козлов вспомнил о своем отъезде в НХЛ.
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|2
|1
|4
|4
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
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|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
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|1
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Куньлунь – ЦСКА
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