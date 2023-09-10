Стала известна зарплата нападающего ЦСКА Соркина по новому контракту
Нападающий Максим Соркин подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2026/27.
Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в следующем сезоне составит 35 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 40, в сезоне-2026/27 — 45 миллионов.
Соркин выступает за ЦСКА с 2018 года. В сезоне-2023/24 23-летний форвард принял участие в 4 матчах армейцев и не отличился результативными действиями.
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