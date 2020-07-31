«Американцы нас боятся. Думают, что мы бешеные». Хоккеист «Салавата» рассказал об отношении к русским в США

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев рассказал о жизни в США и отношении к россиянам со стороны американцев. С 2017 по 2020 год хоккеист выступал за «Филадельфию».

— Что стало самым сложным для вас в Америке в плане адаптации?

— Менталитет. В глаза говорили одно, а за спиной другое. Этого я больше всего не понимал. В Америке каждый был сам за себя. Совсем не так, как в России. Здесь если у тебя проблема, ты можешь позвонить другу и попросить о помощи. К тебе приедут и помогут. А там попросишь помочь собрать кровать — никто не поможет.

— Но вас ведь было четверо в системе клуба — три русских и белорус...

— Я имею в виду американцев. Конечно, со своими ребятами мы проводили вместе все праздники. Много общались, даже в межсезонье. Плюс с нами были европейцы, например, чех Давид Каше.

— Как строился ваш быт в Америке?

— В принципе, везде все одинаково. Единственное, что меня удивило — заезжаешь в квартиру, а в ней мебели нет. Ее нужно либо покупать, либо арендовать. Для меня это было шоком. В городах были русские магазины, даже баня была. Конечно, не такая хорошая, как в России, но уж какая есть.

— Какое сейчас отношение к русским в Америке?

— Нас боятся. Американцы думают, что мы бешеные. Например, когда по телевизору показывают передачу про возможный конфликт между Россией и Америкой, они начинают: «Америка, то, се»... Я им всегда отвечал: «Мы, если захотим, пешком через океан перейдем».