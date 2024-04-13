Аликин пропустит шестой матч серии с «Металлургом»

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин пропустит шестой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».

29-летний россиянин впервые пропустит игру текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В воротах сыграет Владимир Галкин, в запасе Владислав Окоряк.

Счет в серии 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Екатеринбурге и нанчется в 14:00 мск, «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.