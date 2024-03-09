Голкипер «Автомобилиста» Аликин: «Мысли о победе над «Ак Барсом» начали закрадываться после третьей игры»

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин оценил победу екатеринбургского клуба в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4-1).

«О проходе перед первой игрой я вообще не думал. Такие мысли начали закрадываться уже после третьей игры. А так, настраивался как на любой другой матч — просто на победу», — приводит слова Аликина Metaratings.ru.

8 марта «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Семен Кизимов. Команда из Екатеринбурга во второй раз в своей истории прошла первый раунд плей-офф.