Спортивный директор «Динамо»: «Клубам НХЛ запретили общаться с официальными лицами русских клубов КХЛ»
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал возможность возвращения из «Вашингтона» нападающего Богдана Тринеева, который отправился в Северную Америку после завершения выступлений динамовцев в этом сезоне КХЛ.
— Тринеев вернется?
— С началом СВО политика поменялась, потому что изначально мы с «Вашингтоном» выходили на связь, общались с тренером по развитию, с помощником генерального менеджера и договаривались, что два года он проведет у нас, а на третий уедет, но потом им запретили общаться с официальными лицами русских клубов КХЛ, поэтому общение такое прекратилось. Если честно, то мне кажется, что он приедет.
— Но гарантий нет?
— Да, гарантий нет. Изначально были, но потом это все ушло в трубу. Это пример для многих других молодых ребят, которым недобросовестные агенты и скауты обещают золотые горы. Ему наш тренерский штаб сейчас пишет задание тренировочное, потому что он приехал туда, ему сказали учить язык и привыкать к быту, но бывает, что он два дня не тренируется. Нам постоянно рассказывают, что там ребят развивают, что с ними работают, а мы здесь их якобы не развиваем. А когда люди туда приезжают, то удивляются, когда понимают, что с ними больше работали в «Динамо».
Мы приводим его теперь в пример ребятам, которые хотят уезжать рано. Мы говорим, что для начала нужно стать хорошим хоккеистом здесь, а уже потом ехать в НХЛ, как Капризов и Панарин, которые уехали состоявшимися хоккеистами в 24-25 лет. Кузьменко тот же, Марченко. Если ты не готов, то ты не будешь там играть, им это все объясняет Козлов, который в НХЛ провел 1300 матчей. И у нас люди не смотрят состав команды, в которую едут. У них там может быть девять защитников на односторонних контрактах, куда там ехать, где играть? Но они об этом не думают и едут, а потом звонят и просят забрать обратно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -