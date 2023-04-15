Спортивный директор «Динамо»: «Ак Барсу» не хватало одного-двух винтиков, чтобы идти за кубком»
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал уход ряда ключевых игроков прошлой весной.
— В прошлое межсезонье вы отказались от Педана, Галиева, Войнова и от Шипачева. О ком больше всего жалеете? Может быть, не стоило идти на поводу у главного тренера?
— Их освобождал точно не Кудашов, это сто процентов.
— Но у Галиева был действующий контракт и вы говорили, что не хотите его отпускать.
— Да, но Станислав сам попросил у нас обмена, и мы решили его обменять на Уила, потому что Джордан не попадал в вектор развития Казани. Мы точно не жалеем ни о чем. У «Ак Барса» была команда, в которой не хватало одного-двух винтиков для того, чтобы идти за кубком, у нас же команда не была чемпионской, нельзя было сказать, что нам не хватает тех же двух винтиков для того, чтобы выиграть.
В текущем сезоне КХЛ «Динамо» покинуло розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф Западной конференции, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -