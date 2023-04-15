Спортивный директор московского «Динамо»: «Никогда не кричали с Кудашовым друг на друга»

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал свои отношения с главным тренером команды Алексеем Кудашовым.

— Был слух, что вы с Кудашовым друг на друга кричали, это правда?

— Нет, такого не было никогда. У нас есть рабочие отношения, но нет такого, чтобы мы повышали друг на друга голос. У нас, конечно, есть какие-то споры, они случаются по комплектованию команды, по подготовке, но они всегда решались. Были слухи, что Сопин — это бледная тень Кудашова. Писали, что Алексей Николаевич говорит, что и как нужно делать, а я это послушно выполняю. Это не соответствует действительности, мы пытаемся работать в симбиозе, в этом наш плюс.

Кудашов и Сопин работают в нынешних должностях в московском клубе с 2021 года.

В текущем сезоне КХЛ «Динамо» покинуло розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф Западной конференции, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).

Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на сайте «СЭ»