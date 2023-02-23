Защитник «Металлурга» Маклюков: «У «Ак Барса» мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Были небольшие корректировки по составу. Что касается игры, то мы знаем, что должны делать. Сыграли уже шестьдесят с лишним встреч, главное оставшихся матчах — это подготовка к плей-офф. Считаю, что качели получились в большей степени из-за количества удалений. Поэтому преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. У соперника получилось лучше в плане реализации, отсюда и результат. Казань — совершенно другой соперник. На данный момент они лидеры Востока. Мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд! Главное не делать своих ошибок, свести удаления к минимуму и выкладываться в каждом моменте», — приводит слова Маклюкова Metaratings.ru.

После 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» набрал 80 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Маклюкова три гола и шесть результативных передач в 65 матчах.