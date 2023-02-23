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Защитник «Металлурга» Маклюков: «У «Ак Барса» мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд»

Маклюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Были небольшие корректировки по составу. Что касается игры, то мы знаем, что должны делать. Сыграли уже шестьдесят с лишним встреч, главное оставшихся матчах — это подготовка к плей-офф. Считаю, что качели получились в большей степени из-за количества удалений. Поэтому преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. У соперника получилось лучше в плане реализации, отсюда и результат. Казань — совершенно другой соперник. На данный момент они лидеры Востока. Мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд! Главное не делать своих ошибок, свести удаления к минимуму и выкладываться в каждом моменте», — приводит слова Маклюкова Metaratings.ru.

После 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» набрал 80 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Маклюкова три гола и шесть результативных передач в 65 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-metallurga-maklyukov-u-ak-barsa-masterstva-gorazdo-bolshe-chem-u-predydushikh-komand-230130/
Алексей Маклюков
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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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