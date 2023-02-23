Защитник «Металлурга» Маклюков: «У «Ак Барса» мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд»
Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Были небольшие корректировки по составу. Что касается игры, то мы знаем, что должны делать. Сыграли уже шестьдесят с лишним встреч, главное оставшихся матчах — это подготовка к плей-офф. Считаю, что качели получились в большей степени из-за количества удалений. Поэтому преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. У соперника получилось лучше в плане реализации, отсюда и результат. Казань — совершенно другой соперник. На данный момент они лидеры Востока. Мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд! Главное не делать своих ошибок, свести удаления к минимуму и выкладываться в каждом моменте», — приводит слова Маклюкова Metaratings.ru.
После 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» набрал 80 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Маклюкова три гола и шесть результативных передач в 65 матчах.
|Западная конференция
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|В
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|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|66
|42
|24
|89
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|23.02
|10:00
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Адмирал – Амур
|- : -
|23.02
|13:00
|
Сочи – СКА
|- : -