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Алексей Кудашов: «Вроде бы вытащили, но ошибка в овертайме обернулась поражением»

22:55
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи со «Спартаком» (2:3 ОТ). Команда из Санкт-Петербурга проиграла третий матч подряд.

— Нахватали удалений в первом периоде. Потом вроде бы вытащили, но ошибка в овертайме обернулась поражением, — цитирует тренера РИА «Новости». — Начиная со второго периода команда показывала хорошую игру. Ресурсы, чтобы прервать серию поражений, у нас есть, видим поступательное движение, которое позволит побеждать. В моменте с пропущенным голом в овертайме был ряд ошибок. Бурдасов сыграл нормально. Забил гол — уже хорошо.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191007/1559525989.html

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