Алексей Кудашов: «Вроде бы вытащили, но ошибка в овертайме обернулась поражением»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи со «Спартаком» (2:3 ОТ). Команда из Санкт-Петербурга проиграла третий матч подряд.

— Нахватали удалений в первом периоде. Потом вроде бы вытащили, но ошибка в овертайме обернулась поражением, — цитирует тренера РИА «Новости». — Начиная со второго периода команда показывала хорошую игру. Ресурсы, чтобы прервать серию поражений, у нас есть, видим поступательное движение, которое позволит побеждать. В моменте с пропущенным голом в овертайме был ряд ошибок. Бурдасов сыграл нормально. Забил гол — уже хорошо.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков