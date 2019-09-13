Алексей Кудашов: «Кузьменко еще появится в составе СКА»
22:24
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3).
— ЦСКА использовал моменты, а мы — нет. Не забили, вот и результат. Моментов было достаточно.
— СКА не сумел забить в большинстве.
— Нужно отдать должное обороне соперника. Нам не хватило хладнокровия, иногда злости.
— Как вам Кочетков?
— Кочетков — молодой парень, а свойство молоыдх выдавать хорошие и нормальные игры, совершать ошибки. Это нормальный процесс.
— Кузьменко в составе СКА еще когда-нибудь появится?
— Появится. (Игорь Еронко)
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