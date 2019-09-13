Алексей Кудашов: «Кузьменко еще появится в составе СКА»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3).

— ЦСКА использовал моменты, а мы — нет. Не забили, вот и результат. Моментов было достаточно.

— СКА не сумел забить в большинстве.

— Нужно отдать должное обороне соперника. Нам не хватило хладнокровия, иногда злости.

— Как вам Кочетков?

— Кочетков — молодой парень, а свойство молоыдх выдавать хорошие и нормальные игры, совершать ошибки. Это нормальный процесс.

— Кузьменко в составе СКА еще когда-нибудь появится?

— Появится. (Игорь Еронко)

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков