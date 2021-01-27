Алексей Ковалев о работе с легионерами в КХЛ: «Однажды иностранец сказал: «Платите мне больше, и я буду лучше играть»

Легенда НХЛ 90-х — начала 2000-х Алексей Ковалев рассказал о нюансах работы тренером в китайском клубе КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

— Нет ли в команде разлада между россиянами и иностранными игроками?

— Не думаю, что такое есть. Иностранцы понимают, насколько российские хоккеисты сильнее их, во многом им уступают. Некоторые из них поиграли в НХЛ и думают, что они все умеют. Но даже я на себе испытал: поиграв много лет в НХЛ и вернувшись в Россию, перестроиться было не так легко. Россияне тоже не отходят в сторону, показывают, что выступают в родном чемпионате, борются за место в составе. У меня было два состава: с россиянами и иностранцами. Когда иностранцы стали возвращаться в КХЛ, россиян надо было убирать. (Из-за пандемии иностранные игроки «Куньлуня долгое время не могли прилететь в Россию, поэтому команда в начале сезона-2020/21 была сформирована из российских игроков, заключивших просмотровые контракты — прим. «СЭ»).

В итоге иностранцы пропустили много времени, потом нас захватила эпидемия коронавируса, это тоже сказалось на подготовке и форме. К тому же из-за бюджета были наполовину срезаны многие контракты. А для иностранцев это значит очень многое. Да, денег не платят, но мы, россияне, любим доказывать, что что-то можем на льду, знаем, что нашу работу когда-то оценят. Иностранные хоккеисты воспринимают урезание контракта по-другому. Был даже инцидент с одним защитником, не буду называть его имени. Когда он выступал за нашу команду, то заявил: «Платите мне больше, и я буду лучше играть». После этих слов мне все стало с ним ясно.

Алексей Ковалев возглавил «Куньлунь» летом прошлого года. На данный момент китайский клуб занимает последнее место в Восточной конференции.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Алексеем Ковалевым можно прочитать здесь.