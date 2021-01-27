«Хотел уйти из хоккея и стать актером. Играл русского бандита». Малоизвестные факты о карьере Алексея Ковалева и его мнение о современной игре

Легенда российского хоккея 1990-х и начала 2000-х, ныне главный тренер «Куньлуня» стал гостем прямого эфира на YouTube -канале «СЭ»

В кино играл русского бандита и самого себя

— Вы готовы возглавить топ-клуб в следующем сезоне?

— Я сейчас не буду об этом говорить.

— Но у вас есть амбиции?

— У меня есть интерес к тренерской работе. Когда я закончил карьеру, я ходил на курсы актерского мастерства. Снимался в короткометражных фильмах в Монреале. Решил уйти из хоккея, понял, что в моей жизни его было достаточно. Но актерская профессия отнимает очень много времени. Пока найдешь роль, популярность и востребованность у режиссеров...

— Кого вы играли? Героя-любовника или русского бандита?

— Русского бандита играл. Был телохранителем у главного мафиози. А во французской короткометражке играл самого себя. Это комедия. У героя фильма есть частный дом на острове, и он любит рыбачить. И каждые выходные он приглашал к себе друзей. По фильму мы друзья и главный герой разрешил пожить у него, так как мой вымышленный дом еще строился. Я жил с его семьей, тренировался, готовился к сезону. В какой-то момент приезжает другой его друг, узнает меня и пытается со мной подружиться. Я же думаю, что он гомосексуалист и пристает ко мне.

В другом сезоне этих короткометражек я играл хоккеиста, который закончил карьеру, впал в депрессию. И главный герой приглашает меня к себе, чтобы поднять настроение. А моему герою это все не очень интересно. Съемки были очень веселыми. Все актеры — комедийные. И во время съемок порой было очень тяжело удержаться от смеха.

— Съемка фильма — это же очень долго?

— Обычно начинается в 6-7 утра и заканчивается в 8-9 вечера с перерывом на час-полтора. Это нудно, но интересно. Если сидишь за столом, что-то рассказываешь и тебя снимают с разных ракурсов, то это затягивается. А когда происходят какие-то действия, не замечаешь, как время проходит.

— У какого режиссера хотели бы сняться?

— Я люблю ужасы и фантастику. Наверное, у Спилберга.

— А вы французский язык-то выучили? В «Монреале» ведь попрекали этим.

— Наверное, я своей работой доказал, что это было необязательно. Я начал учить язык, но он тяжело мне давался — это не мой язык. Конечно, хотел бы выучить еще пару языков. Китайский вот вообще нереально выучить.

— Понятно, что актером быть сложно. Труднее ли пробиться в главные тренеры КХЛ? Мест-то не так много.

— Я думал, что в хоккей не вернусь: устал от этого. А потом я два года тренировал команду моего младшего сына. В актерской работе все затягивается — за год можно получить одну роль. Есть те, кто получает по пять-семь ролей в год, но к этому нужно идти долго. Я подумал и решил попробовать себя в роли ассистента главного тренера — предложили в «Куньлуне». Конечно, первый год был неудачным: в клубе были финские специалисты, которые меня ни во что не ставили. Я просто занимался индивидуально с ребятами.

В прошлом сезоне я многому научился у Курта Фрэйзера, это очень хороший специалист. Чтобы быть главным тренером, нужно быть игроком в команде, то есть испытывать то, что ощущает игрок, и использовать его сильные качества. Все время надо ставить себя на его место, и тогда легче их понимать.

— Вы были известным игроком в НХЛ. Не было шанса остаться там?

— Я общался со многими клубами. Предлагали развивать детский хоккей, но я думал, что могу заниматься чем-то большим. Многое связано с тем, кого ты знаешь, есть ли кому помочь и дать работу.

— То есть вы никого не знаете в НХЛ?

— Знаю, но, может быть, они просто не слишком высоко стоят. Я не люблю навязываться. Нужно показывать, что делаешь для команды, для игроков. Выводы пусть делают другие. Не скажу, что я скромный, но не хочу лезть и кого-то учить.

Легионер сказал: «Платите больше, и я буду играть лучше»

— Часто вспоминаете свою смену длиною в 5 минут? (Во время карьеры в НХЛ тренер Майк Кинэн наказал Алексея Ковалева, который вовремя не сменился, долгой сменой во время матча. — Прим. «СЭ»)

— Семь с половиной минут.

— Вы никого не пытались так наказать в «Куньлуне»?

— Их и не надо наказывать. Они сами постоянно переигрывают смены. На этом нас постоянно ловят соперники. Мы мучаем сами себя, а потом нас за это наказывают голами в наши ворота. Можно, конечно, наказать, но будет ли смысл? Особенно в нашей ситуации, когда мы не попадаем в плей-офф. Как бывший игрок я понимаю, насколько тяжело играть, когда результат неважен. За свое будущее, имя, карьеру? Может быть. Но все равно очень непросто себя мотивировать. Наши игроки концентрируются на своей индивидуальной статистике. Забил, отдал — план на игру выполнил, можно заканчивать. Мы пытаемся их отучить от этого, говорим, что в будущем им пригодится командная игра.

— Нет ли в команде разлада между россиянами и иностранными игроками?

— Не думаю, что такое есть. Иностранцы понимают, насколько российские хоккеисты сильнее их, во многом им уступают. Некоторые из них поиграли в НХЛ и думают, что они все умеют. Но даже я на себе испытал: поиграв много лет в НХЛ и вернувшись в Россию, перестроиться было не так легко. Россияне тоже не отходят в сторону, показывают, что выступают в родном чемпионате, борются за место в составе. У меня было два состава — с россиянами и иностранцами. Когда иностранцы стали возвращаться в КХЛ, россиян надо было убирать (из-за пандемии иностранные игроки «Куньлуня» долгое время не могли прилететь в Россию, поэтому команда в начале сезона-2020/21 была сформирована из российских игроков, заключивших просмотровые контракты. — Прим. «СЭ»).

В итоге иностранцы пропустили много времени, потом нас захватила эпидемия коронавируса, это тоже сказалось на подготовке и форме. К тому же из-за бюджета были наполовину срезаны многие контракты. А для иностранцев это значит очень многое. Да, денег не платят, но мы, россияне, любим доказывать, что что-то можем на льду, знаем, что нашу работу когда-то оценят. Иностранные хоккеисты воспринимают урезание контракта по-другому. Был даже инцидент с одним защитником, не буду называть его имени. Когда он выступал за нашу команду, то заявил: «Платите мне больше, и я буду лучше играть». После этих слов мне все стало с ним ясно.

— Вы работали со многими специалистами. Нет ли желания применить старый опыт, работать жестче?

— У нас иногда проходит жесткость. Что касается старых методов, то мне это не очень нужно, я через это прошел. Допустим, я вижу, что игрок где-то погулял, всю ночь не спал, но если он нормально работает, выкладывается, это для меня важнее. Возвращаться к старым методам, играть в детский сад, обманывать самого себя мне не нужно. Тренировочный игровой процесс все показывает. Если игроки не выполняют требований, будем разговаривать с ними другим языком.

— Что вам дал этот год? Вы поработали в клубе, где игроки приезжают на первый матч сезона сразу с самолета.

— Я получил хороший опыт с точки зрения самого процесса. Был интересный момент с селекцией, когда нужно было принимать решение, кого из российских игроков отцепить, а кого оставить. Это нелегкий сезон, я первый раз был в качестве главного тренера, но лучше сразу окунуться в такую среду. Это интереснее и сложнее, чем стоять на лавке, где у тебя хорошие игроки.

— Когда будут смотреть в резюме, отметят, на каком месте закончил чемпионат «Куньлунь».

— Мы добились многих позитивных вещей как команда. Первый раз обыграли СКА, в декабре мы набрали самое большое количество очков за 5 лет существования клуба. Мы постоянно говорим ребятам, что есть другие мотивирующие факторы, ради которых можно играть. Не все же складывается из денег. Да, это важная часть нашей жизни, но молодым игрокам еще долго выступать на высоком уровне. Надо заявить о себе, чтобы вас хотели заполучить другие команды. А такие игроки в нашей команде есть. Ими интересовались и до дедлайна по переходам, интересуются и сейчас.

— Вы никак не влияли на трансферную политику клуба?

— Когда мы собирали состав из игроков на просмотровых контрактах, то я принимал непосредственное решение по комплектованию. Например, во время первого сбора я отсеял 7 человек после первых двух дней.

— Как можно понять за такое время, что игрок вам не подходит?

— Например, я спрашиваю игрока, занимался ли он летом. Но когда человек приходит полностью разобранным, видно, что он нигде не успевает, пробежался туда-сюда — и язык на плече... Нас не надо обманывать, говорить, что ты занимался. Или мне звонит агент и говорит, что его клиент пять раз в неделю катается. Но где и с кем? В Ночной лиге? Мои помощники Игорь Уланов, Вячеслав Козлов и тренер по вратарям Мишин не первый год в профессии. Мы прекрасно знаем, что такое потренироваться месяц-полтора или потренироваться два дня. И после думать, что я попаду сейчас в команду, потому что у меня есть имя и я чего-то достигал в КХЛ ранее.

— Почему не подошел Максим Кицын? Он был лучшим бомбардиром ВХЛ.

— Многие игроки не попали, потому что у нас просто не было места. Должны были приехать иностранцы с контрактами. У нас было много игроков на одну и ту же роль, и надо было принимать решение. Важно же не просто подобрать всех лучших, а составить грамотные сочетания, набрать игроков, которые не толькохорошо катаются, но и создают моменты, бросают, а таких — минимум. Например, очень достойно начал сбор Леша Кручинин, но потом как-то сник, не было энергии, он перестал выигрывать единоборства. Может быть, уже почувствовал, что в составе.

— Что скажете о Германе Шапореве, который ярко начал сезон?

— Хорошо иметь в команде забивающих игроков с хорошим броском. Но для него нужен кто-то, кто будет создавать ему моменты. Если мы поставим к Шапореву Дацюка, то, конечно, Шапорев будет эффективен. Кроме того, у него проблемы в защите. Если ты забиваешь два, но пропускаешь три, в чем твоя эффективность? В этом наша проблема. Если команда забивает 2-3 гола, то рассчитывать на победу тяжело. Но когда мы забиваем 4-5, но все равно проигрываем, понятно, что страдает оборонительная игра.

Нужно в каких-то моментах не жалеть себя. Если ты ведешь 2:1, идет последняя минута, то нужно ложиться под шайбу, не бояться травмироваться. Я тоже ложился, понимал ситуацию. У нас же — все в прокат, игра только на свои очки. Хоккеисты думают: «Вдруг я убегу, вдруг шайба мне отскочит».

— Слышали такую историю про то, как ваша команда отрабатывала большинство, а в обороне были вы, Уланов и Козлов. И ваши подопечные просто не могли войти в зону.

— Было такое. Временно.

О детях знаменитых игроков

— В «Куньлуне» был период, когда было много детей хоккеистов: Бондра, Челиос, Николишин, Ларионов. Это вызывало подозрения.

— Челиос был хорошим защитником. И первое, что приходит в голову: если он занимался с сыном, то ему должно что-то передаться. Я в нем не разочаровался. Поначалу казалось, что он кататься не умеет. Но он проделывает большую работу, и только Челиос и Евсеенков имеют положительный показатель полезности. Так, как Челиос работает клюшкой, отбирает шайбу, мало кто может.

У Ларионова хорошие данные, он видит площадку. Он провел удачно несколько матчей, потом заболел, вернулся, ковидом заболел. Подходил дедлайн, когда нужно было решить, платить ли человеку. В последний момент решили избавиться от него, потому что мы не могли просто держать его в команде для тренировок.

— С папой поссорились?

— Мы обменялись сообщениями. Я не тот человек, который будет что-то скрывать. Сказал то же, что и вам. Конечно, неприятно отцу, когда его сына убирают из команды. Но не все от меня зависит.

Бондра — неплохой парень, работящий. Но его иногда захлестывает, он слишком высокого мнения о себе. По работоспособности он превосходит своего отца, но в реализации моментов, борьбе за шайбу его игра на невысоком уровне. Плюс то, как он ставит себя в команде. Был инцидент, после которого поставили точку.

— К Николишину, наверное, меньше всего вопросов?

— Он испытал все, поиграл со всеми. Надо отдать ему должное, что Иван пришел в себя после того, как долго не мог найти команду. У него есть потенциал, конечно, он не полностью его раскрыл пока. Николишин старается, выкладывается на 120 процентов. Сейчас у него есть небольшие травмы, с которыми он продолжает играть. И не подходит, не жалуется.

— Так там папа ему сразу скажет.

— Да тут папе и не надо говорить. Мы с Андреем разговаривали и изначально договорились не давить с двух сторон на Ивана. Если он под моим руководством, то я им занимаюсь.

— Правда, что в дедлайн не отпустили его и Коллинза? «Сибирь» ими интересовалась.

— Да. Я сразу объяснил, что это их карьера, им еще много играть. Если они считают, что им лучше уйти, пусть уходят. Так же и с Грубецом, который посчитал, что ему лучше развиваться в другом клубе. Ребята решили остаться.

Меня за карьеру только один раз спрашивали, куда я хочу уйти. Когда «Питтсбург» стал банкротом и постепенно ушли Страка, Ланг, Ягр. Сказал, что хочу в «Рейнджерс», потому что у меня дом в Нью-Йорке.

— Уже понятно, с кем будете работать в «Куньлуне» на следующий год?

— Нет, еще ничего не знаю.

— Какие планы сейчас?

— Хотя бы до 40 очков дойти.

— На вас же вообще ничего не давит.

— Есть репутация игрока и тренера. Если команда проигрывает, то падает репутация тренера, потому что игроки его не слышат. Я не надеваю на хоккеистов наручники, у них есть возможность импровизировать. Нужно использовать свои сильные качества. Если ты увидел у кого-то, но не умеешь это делать, то не стоит.

— Скучаете по былым временам, по жесткому хоккею, ведь сейчас никого тронуть нельзя, не рискуя нарваться на штраф или дисквалификацию?

— Я всегда считал, что наша игра была изобретена в XIX веке с определенными правилами, позволяющими действовать жестко. Зацепы, толчки — это другая история. Может, сейчас выросла результативность. Но и раньше она тоже не всегда страдала. В те времена требовалось тратить больше «физики» и энергии, чтобы пробиться к чужим воротам, несмотря на «шлагбаумы» и задержки. Судьям было проще найти повод для удаления. Сейчас же столько всего напридумывали: дотронешься до перчатки соперника — и уже две минуты. Я никак не могу к этому привыкнуть. Вроде в хоккей столько лет играл, но до сих пор не знаю каких-то правил.

— Нас часто просят задать вам вопрос о фильме «Брат-2», где вы появляетесь в одном из эпизодов.

— Да где я там снимался? Морозова и Каспарайтиса об этом надо больше спрашивать. Они были в кадре. Тогда нас пришли снимать во время тренировки «Питтсбурга». Я и другие только катались на заднем плане.

— Актер второго плана — тоже неплохо. Долго снимали эпизод?

— Вот там и состоялось начало моей актерской карьеры. Тогда сделали все быстро. Там не было съемок с разных ракурсов. Уложились в три-четыре дубля.

Берешь бутылку пива и весь вечер ходишь с ней

— Читали биографию нападающего Шона Эйвери?

— Нет.

— Он утверждает, что в ваше время в НХЛ чуть ли не все только пили и гуляли в свободное время.

— Я сам непьющий человек. Летом только могу себе чуть-чуть позволить. Но у меня всегда было правило, когда я еще являлся действующим игроком, что во время сезона никакого алкоголя.

— А как же победа в Кубке Стэнли-1994 в составе «Рейнджерс»?

— Уже можно было. Сезон-то окончен.

— Но в НХЛ же вам встречались такие люди, да и от командных сплочений никуда не деться.

— Берешь одну бутылку пива и весь вечер ходишь с ней, делая вид, что пьешь. Меня научили еще одному приему. Приносят шоты, выпиваешь со всеми, потом якобы пивом запиваешь, а на самом деле сливаешь в бутылку. Минут 15-20 походил, и уже никто на тебя не обращает внимание. И тем более не следит, выпил ли ты свое пиво. Во время выступления в «Монреале» на мероприятия часто возил с собой молодых братьев Костицыных, с которыми играл вместе. Немного времени проходило, и говорил им: «Все, хватит, поехали домой».

Они тогда оба и сами понимали, что в той ситуации им надо закрепиться в основном составе. Я тогда играл с Томашем Плеканецом и Гийомом Латандрессом. Потом попросил главного тренера, чтобы он дал Андрею провести десять матчей в звене со мной и уже тогда делал выводы о нем. У нас с ним и с Плеканецом дела пошли. В одном из сезонов стали одним из лучших звеньев в НХЛ, набрав больше 200 очков на троих.

— Рисковали, когда просили за Андрея?

— Да, но всегда был уверен в своих силах. Того, что задумал, обязательно добьюсь.

— Книгу о том, что было в НХЛ, напишете?

— Не готов еще. В моей жизни, надеюсь, произойдет еще много интересного.

— Вас называли одним из самых техничных игроков в мире, вы пытались возобновить карьеру во «Флориде», была Швейцария после 40 лет. Помним ситуацию, когда вас не пускали на матч в Мытищах. На презентации в «Атланте» вы принесли журналистам торт и сразу купили наше расположение. Будете откровенными, если все-таки возьметесь за книгу?

— Я вообще по жизни откровенный человек. Не люблю лукавить и говорить политкорректно. Всегда переживал за происходящее, поэтому так и вел себя, пытаясь сделать лучше.

— Каковы ваши планы на ближайшее будущее, ведь через месяц уже закончится сезон? Не будете же работать с игроками в марте и апреле?

— Когда я сам был игроком, то у нас в «Динамо» был всего месяц отпуска. Сейчас же ты можешь освободиться уже в конце февраля. И что делать? Игроки должны быть сами заинтересованы в том, чтобы работать над собой. Покатайся, поиграй двусторонки. Вспоминаю, как мы ехали в Новогорск, где был лед, и катались там с Андрюхой Николишиным, Лехой Яшиным, Каспарайтисом. Оставались и старшие ребята. Семейные возвращались домой, а мы, молодые, оставались на базе. С девяти вечера до полуночи носились в свое удовольствие, играя на интерес. Кто-то даже вратарскую форму надевал. Очень любили свое дело.

— Есть ли сейчас среди молодежи такие же фанаты?

— Я специально выбил часовой лед по вечерам, чтобы ребята могли заниматься в свободные от игр дни не только в ходе общего тренировочного процесса. Сам прихожу и помогаю работать над техникой. Так вот приходят регулярно всего два человека. Сразу стало ясно, кто на самом деле хочет прогрессировать. Заставлять и осуждать их не хочу. Сейчас совсем другое время, когда для них делают все, чтобы им было удобно. Но если ты хочешь получить хорошего игрока, то выведи его из зоны комфорта.

— Вот Монахов забил, слушает вас уже 30 матчей подряд, не понимает по-английски.

— Ему надо отдать должное: он пытается. Монахов — не новичок какой-то, который только пришел в КХЛ. Серега много поиграл здесь, у него есть желание, хочет все время быть на льду. Он без знания английского каким-то образом пытается понять то, что я показываю, и выполнить эту работу. То же самое и с Евсеенковым. Он за команду, все готов сделать и понимает, что, может, в каких-то элементах уступает, но вкалывает по максимуму и пытается завести команду. Мало таких ребят, хотелось бы, конечно, чтобы их было побольше.

— Игроки «Куньлуня» знают, что вы были звездой НХЛ? Например, в «Спартаке» для некоторых хоккеистов оказалось откровением, что их генеральный менеджер Алексей Жамнов был капитаном «Чикаго» и забросил как-то пять шайб за игру.

— Завтра собрание — спрошу у них. Наверное, знают, если они говорят постоянно о том, что видели какие-то моменты моей игры на YouTube.

Алексей Ковалев

Родился 24 февраля 1973 года в Тольятти.

Нападающий. Воспитанник тольяттинской «Лады».

На драфте НХЛ 1991 года выбран в первом раунде «Рейнджерс» под 15-м номером.

Выступал за московское «Динамо» (1989 — 1992), «Рейнджерс» (1992 — 1998, 2003 — 2004), «Бингхэмтон» (АХЛ, 1992), «Ладу» (1994, во время локаута в НХЛ), «Питтсбург» (1998 — 2003, 2011), «Монреаль» (2004, 2005 — 2009), «Ак Барс» (2004/05, во время локаута в НХЛ), «Оттаву» (2009 — 2011), «Атлант» (2011/12), «Флориду» (2012), «Висп» (Швейцария, 2-я лига, 2013/14, 2016).

Олимпийский чемпион (1992), обладатель Кубка Стэнли (1994), бронзовый призер Олимпиады (2002), бронзовый призер ЧМ (2005), победитель МЧМ (1992).

После окончания карьеры работал спортивным менеджером швейцарского «Виспа» (2016/17). В 2018 году стал тренером «Куньлуня», а перед началом нынешнего сезона стал главным тренером китайской команды КХЛ.