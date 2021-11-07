Александров покинул тренерский штаб «Адмирала»

Один из тренеров «Адмирала» Виктор Александров покинул владивостокский клуб, информирует официальный сайт.

Контракт со специалистом расторгнут из-за неудовлетворительных показателей команды в вверенном ему направлении.

«Адмирал» занимает последнее место в лиге. Дальневосточная команда забросила всего 47 шайб, что является худшим показателем в лиге.