Александров покинул тренерский штаб «Адмирала»
14:02
Один из тренеров «Адмирала» Виктор Александров покинул владивостокский клуб, информирует официальный сайт.
Контракт со специалистом расторгнут из-за неудовлетворительных показателей команды в вверенном ему направлении.
«Адмирал» занимает последнее место в лиге. Дальневосточная команда забросила всего 47 шайб, что является худшим показателем в лиге.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/viktor-aleksandrov-pokinul-trenerskij-shtab-admirala
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