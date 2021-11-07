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Александров покинул тренерский штаб «Адмирала»

14:02
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Один из тренеров «Адмирала» Виктор Александров покинул владивостокский клуб, информирует официальный сайт.

Контракт со специалистом расторгнут из-за неудовлетворительных показателей команды в вверенном ему направлении.

«Адмирал» занимает последнее место в лиге. Дальневосточная команда забросила всего 47 шайб, что является худшим показателем в лиге.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/viktor-aleksandrov-pokinul-trenerskij-shtab-admirala

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Роман Шишов все материалы автора
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