Александр Радулов рассказал, что его сын от первого брака будет заниматься хоккеем в Москве

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, что его сын — Макар — будет заниматься хоккеем в Москве.

— У вас такой же подвижный сын, как и вы. Носится постоянно.

— Надо направлять его в правильное русло.

— Он будет заниматься хоккеем в Казани?

— Он будет заниматься в Москве. Он ведь живет не со мной.

Напомним, что в августе 2015 года Радулов женился на гимнастке Дарье Дмитриевой.

11 ноября того же года у них родился сын Макар, но спустя два года супруги развелись.