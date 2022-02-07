Александр Крылов: «С одной стороны, у нас лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о проблемах развития российского хоккея.
— Нужно ли, на ваш взгляд, как-то по итогам результатов Олимпиады пересматривать вообще отношения с ФХР, говорить о большей самостоятельности лиги?
— Я уже давно говорил о том, что лига вообще нуждается в пересмотре стратегии развития. Утвержденная стратегия, к сожалению, уже давно не соответствует реалиям, в которых мы живем. Мне кажется, что в первую очередь лига должна этим озадачиться. И уже под эту стратегию выбирать инструменты для того, чтобы ее достигать.
— Какие именно ключевые пункты нужно менять в этой стратегии?
— Я сказал в Дубае по поводу количества клубов и каких, и, естественно, это все переврали и донесли не так, как я говорил. Я могу еще раз подтвердить, еще раз сказать, что я имел в виду. Я не имел в виду, что Новокузнецк, или Тольятти, или какой-то еще другой клуб не может играть в КХЛ. Я говорил только то, что КХЛ — это либо коммерческая лига, и тогда клубы играют в ней на каких-то коммерческих условиях, или это чемпионат России, и тогда страна помогает каждому из клубов, причем, одинаково помогает — что Тольятти, например, что любому из наших грандов. Они соревнуются в части менеджмента, в части развития своей молодежи и играют по-честному. И тот, и другой варианты в принципе приемлемы для развития нашего хоккея, просто нужно сесть и решить.
— То есть, условно говоря, страна финансирует лигу, и лига уже распределяет?
— Страна финансирует чемпионат или лигу, и лига уже равномерно распределяет деньги среди всех участников.
— То есть главная беда, что мы шарахаемся из одного варианта в другой?
— Еще раз говорю: с одной стороны, у нас лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие. Соответственно, получается, что стратегия, которая принята, она далеко не соответствует тем реалиям, которые есть сейчас в лиге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -