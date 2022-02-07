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Сегодня, 20:10

Александр Крылов: «С одной стороны, у нас лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие»

Председатель совета директоров «Авангарда» рассказал о проблемах развития российского хоккея
Иван Шитик
Корреспондент

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о проблемах развития российского хоккея.

— Нужно ли, на ваш взгляд, как-то по итогам результатов Олимпиады пересматривать вообще отношения с ФХР, говорить о большей самостоятельности лиги?

— Я уже давно говорил о том, что лига вообще нуждается в пересмотре стратегии развития. Утвержденная стратегия, к сожалению, уже давно не соответствует реалиям, в которых мы живем. Мне кажется, что в первую очередь лига должна этим озадачиться. И уже под эту стратегию выбирать инструменты для того, чтобы ее достигать.

— Какие именно ключевые пункты нужно менять в этой стратегии?

— Я сказал в Дубае по поводу количества клубов и каких, и, естественно, это все переврали и донесли не так, как я говорил. Я могу еще раз подтвердить, еще раз сказать, что я имел в виду. Я не имел в виду, что Новокузнецк, или Тольятти, или какой-то еще другой клуб не может играть в КХЛ. Я говорил только то, что КХЛ — это либо коммерческая лига, и тогда клубы играют в ней на каких-то коммерческих условиях, или это чемпионат России, и тогда страна помогает каждому из клубов, причем, одинаково помогает — что Тольятти, например, что любому из наших грандов. Они соревнуются в части менеджмента, в части развития своей молодежи и играют по-честному. И тот, и другой варианты в принципе приемлемы для развития нашего хоккея, просто нужно сесть и решить.

— То есть, условно говоря, страна финансирует лигу, и лига уже распределяет?

— Страна финансирует чемпионат или лигу, и лига уже равномерно распределяет деньги среди всех участников.

— То есть главная беда, что мы шарахаемся из одного варианта в другой?

— Еще раз говорю: с одной стороны, у нас лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие. Соответственно, получается, что стратегия, которая принята, она далеко не соответствует тем реалиям, которые есть сейчас в лиге.

Источник: https://www.hawk.ru/news/44433/
ХК Авангард
Александр Крылов
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