Александр Крылов: «Авангард» всегда были за то, чтобы играть в эту олимпийскую паузу»
Председатель совета директоров «Авангарда» Адександр Крылов прокомментировал решение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.
— Как вам эта пауза в чемпионате в полтора месяца?
— Я уже говорил: мне кажется, что это неприемлемо для такой лиги, как КХЛ, останавливать ее на такое длительное время. Мы всегда были за то, чтобы играть в эту олимпийскую паузу, все знают наше мнение, но, к сожалению, выбрали другой вариант, — цитирует Крылоова сайт «Авангарда».
— То есть «Авангард» был готов играть даже с учетом того, что многие ваши игроки сейчас играют за разные сборные?
— Да, конечно. Я сказал, что мы — клуб, который делегировал наибольшее количество игроков вместе с ЦСКА и СКА на Олимпиаду, я не беру «Куньлунь». Поэтому мы всегда были за то, чтобы играть. Потому что профессиональный спортсмен не может без игрового тонуса полтора месяца. Мне кажется, это неприемлемо.
— Может раскроете тайну: лига советовалась с вами? С клубами и вашим конкретно клубом? Спрашивали ли ваше мнение?
— Да, мое мнение спрашивали, и его знают. Но, к сожалению, выбран другой вариант.
— Может еще раскроете такую корпоративную тайну: почему об этом сначала сообщили по Первому каналу, потом на сайте КХЛ, и только еще будет совет директоров, который по идее должен это решение принять?
— Раз совет директоров еще не принял решение, поэтому такого решения нет. Что было на Первом канале — я не знаю, я не видел. Пока правление лиги озвучило свой вариант, который должен утвердить совет директоров. Совет директоров, куда я вхожу, еще не было, поэтому мы не знаем этого решения.
— Как оцениваете шансы, что совет директоров все-таки отыграет назад эту историю?
— Мне бы очень хотелось, чтобы было по-другому. Как будет— мы не знаем.
— Будут ли какие-то дискуссии относительно недополученных клубами, вашим в том числе, доходов от домашних матчей?
— Хороший вопрос. Мне кажется, что он как раз и должен быть, перед тем, как люди будут голосовать, обсужден на совете директоров.
— Как утрясать с игроками? Потому что не секрет, что у многих есть бонусные обязательства, и теперь это все подвисло в воздухе, непонятно, что с этим делать чисто юридически.
— Эта коллизия с приостановкой чемпионата запустила очень многие вопросы, на которые, к сожалению, на данный момент ответов нет. Наверное, нужно садиться и обсуждать каждый из этих вопросов и принимать какие-то решения. Скорее всего они будут непопулярными и не устроят все стороны. То есть сам факт остановки, еще раз говорю, к сожалению, запустил вот этот весь процесс.
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Сибирь – Адмирал
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