Александр Крылов: «Отстаньте уже от Щербака»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о нападающем Никите Щербаке, который в пяти матчах сделал лишь одну результативную передачу.

— Вы сказали, что в клубе много новых игроков. Сейчас сложнее, чем год назад, когда состав тоже серьезно обновился?

— Мне кажется, что в каждом сезоне — разные ситуации, — цитируют «Известия» Крылова. — Особенно при появлении такого количества новых игроков. Поэтому сейчас идет период притирки. Хоть и был проведен подготовительный период, ожидать какой-то сыгранности рановато.

— В ходе предсезонки у многих было пристальное внимание к Никите Щербаку, которого переводили из одного звена в другое. Почему так происходило?

— Ну вот, вы опять, отстаньте уже от Щербака. Хороший он парень, старается. Всё придет.