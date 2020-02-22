Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о приглашении режиссера Федора Бондарчука и актера Александра Петрова на матч против «Йокерита» (1:2 ОТ).

— Федор и Александр пришли поддержать «Авангард», — приводит слова Крылова официальный сайт клуба. — Ведь для них наша арена совсем не чужая. Именно Федор Бондарчук привез сюда нашу команду, когда случилась беда с ареной в Омске. Как вы помните, в прошлом сезоне мы рассматривали разные варианты, в том числе Красноярск, но не смогли играть там. И Федор подсказал, что в Балашихе есть замечательный дворец, а люди тут очень любят хоккей. Познакомил меня с местным руководством. Так мы тут и оказались.

Федор и Александр болеют за «Авангард» на регулярной основе. Спросите у Федора, он отслеживает результат каждого матча. Не просто так ведь мы считаем, что Бондарчук — крестный отец «Авангарда» в Балашихе.