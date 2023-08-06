Кожевников о Гусеве в «Динамо: «Трудно будет найти ему забивных партнеров»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход Никиты Гусева в «Динамо».
«Гусев — усиление для «Динамо». Я, правда, пока не понимаю, с кем он будет там играть. Партнеров ему трудно найти, которые забивать будут, как Яшкин. Канадец О`Делл может подойти на эту роль, не так много, но забивает. Он вроде даже гражданство российское хочет», — цитирует Кожевникова legalbet.ru.
18 июня 31-летний форвард подписал контракт на один сезон. В прошедшем сезоне Гусев выступал за СКА. Он провел 37 матчей за команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.
Источник: legalbet.ru
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