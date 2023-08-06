Генменеджер «Авангарда» Курьянов: «Вокруг Ткачева будет строиться команда на ближайшие три сезона»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым.

«Авангард» 6 августа объявил о подписании трехлетнего контракта с Ткачевым.

По словам Курьянова, подписание нового соглашения с 27-летним форвардом было одной из основных задач омичей в межсезонье. Предыдущий контракт игрока с клубом истек в апреле этого года.

«Отмечу, что для Ткачева вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков. Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

В прошедшем сезоне Ткачев набрал 59 очков (23+36) в 64 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 14 (3+11) очков в 14 играх.