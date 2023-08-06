Ткачев будет получать 101 миллион рублей в год по новому контракту с «Авангардом»
По информации «СЭ», базовый оклад нападающего Владимира Ткачева в «Авангарде» составит 101 миллион рублей в год.
Еще 50 миллионов Ткачев может получить, если наберет 55 очков в регулярном чемпионате. Также бонус в 50 миллионов рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.
Ранее «СЭ» сообщал о том, что зарплата Ткачева составит 120 миллионов рублей в год. Информация об окладе и бонусах хоккеиста была уточнена и обновлена.
В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и 14 (3+11) очков в плей-офф.
В воскресенье, 6 августа омский клуб объявил о подписании нового контракта с 27-летним россиянином. Соглашение рассчитано на три года.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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|1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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