«Динамо» объявило о переходе Гусева

Российский нападающий Никита Гусев продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

31-летний форвард подписал контракт на один сезон.

В прошедшем сезоне Гусев выступал за СКА. Он провел 37 матчей за команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.

Игрок покинул клуб из Санкт-Петербурга в апреле и находился в статусе неограниченно свободного агента.