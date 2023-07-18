«Динамо» объявило о переходе Гусева
Российский нападающий Никита Гусев продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
31-летний форвард подписал контракт на один сезон.
В прошедшем сезоне Гусев выступал за СКА. Он провел 37 матчей за команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.
Игрок покинул клуб из Санкт-Петербурга в апреле и находился в статусе неограниченно свободного агента.
Источник: https://t.me/dynamo_ru/26019
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