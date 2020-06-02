Александр Дергачев: «Сверхмотивирован, и хочу, чтобы сезон начался как можно скорее»

Нападающий «Витязя» Александр Дергачев поделился эмоциями после того, как стал игроком подмосковного клуба.

— Рад, что поменял обстановку, — цитирует Дергачева официальный сайт «Витязя». — Хочу побыстрее познакомиться с коллективом и тренерским штабом. Я знаю команду и видел, как «Витязь» показал себя в прошлом сезоне, особенно в его начале. Команда с хорошими амбициями, и я вижу серьезные задачи у коллектива. Я сверхмотивирован, и хочу, чтобы сезон начался как можно скорее.

Мне только 23, не наигрался я еще в хоккей, поэтому полон желания и сил выйти на лед в джерси «Витязя». И забивать, отдавать и радовать поклонников подмосковной команды. Надеюсь с ними познакомиться и подружиться.

Жить буду ли в Подольске? Вопрос пока открыт, он в стадии решения. Надеюсь снять квартиру.