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Александр Алексеев посоветовал молодым игрокам «Салавата Юлаева» не торопиться в НХЛ

15:40
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Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев дал совет молодым игрокам команды, которые хотят уехать играть в НХЛ. Права на россиянина в Национальной хоккейной лиге принадлежат «Вашингтону».

— В основном составе «Салавата Юлаева» в этом сезоне играет талантливая молодежь в лице нападающего Родиона Амирова и защитника Шакира Мухамадуллина. Они что-то спрашивают про жизнь в Северной Америке?

— У меня особо ничего не спрашивают, больше у Семенова (смеется). Я думаю, ребятам нужно сыграть еще в КХЛ сезона два-три, окрепнуть, поднабраться «физики» и игрового опыта, — цитирует Алексеева сайт КХЛ.

— Правда, что в «Салавате Юлаеве» сейчас действительно классный микроклимат внутри коллектива? Кто у вас сейчас главные заводилы в раздевалке?

— От всех наших ребят всегда идет какой-то позитив. Алексей Семенов и Вячеслав Солодухин могут что-то пошутить, что-нибудь такое сказать. Каждое утро на тренировке каждый может рассказать какую-нибудь смешную историю, все посмеются, какую-нибудь музыку вместе послушаем. Очень классная атмосфера в команде!

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/08/480987.html

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