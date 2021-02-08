Александр Алексеев поделился эмоциями от вызова в сборную России на Шведские игры

Защитник Александр Алексеев пополнил ряды «Салавата Юлаева» на старте регулярного чемпионата. Для 21-летнего игрока обороны текущий сезон стал первым в КХЛ. Алексеев поделился своими впечатлениями об уровне чемпионата.

— Тренеры сначала присматривались ко мне: где-то поменьше давали времени играть, где-то побольше, выходил не во всех ситуациях. Достаточно быстро привык, потом стали больше доверять. Что бросилось в глаза? Более мастеровитый хоккей. Игроки могут взять на себя ответственность: где-то обыграть, сами пойти вперед. На самом деле, был удивлен уровнем некоторых ребят в передачах, как они подкидки отдают — просто супер! Тот же Сакари Маннинен с «Барысом» отдал мне настолько классную подкидку, после которой мне оставалось только забить, — цитирует Алексеева сайт КХЛ.

— Расскажите немного о философии работы главного тренера Томи Лямся.

— Считаю Томи классным тренером. Он спокойный, но требовательный. Особо на нас не кричит, но если мы что-то не так делаем, не так выполняем, то он может, наоборот, показать зубы, завести команду. Томи умеет читать ребят, хороший психолог. Знает, когда можно где-то накричать, а где-то наоборот, промолчать. На мой взгляд, Лямся пропагандирует типичный финский хоккей, двигается за счет системы и тактики.

— Благодаря своей игре в чемпионате, вы получили вызов в сборную Россию на Шведские хоккейные игры. С какими эмоциями едете в сборную?

— Был приятно удивлен! Первый раз вызвали в сборную, на таком уровне еще ни разу не играл, получить такую возможность... Классный опыт для меня будет. Многих ребят знаю, с кем-то мы еще вместе в молодежке играли. Будет здорово вновь всех их увидеть, сыграть вместе в одной команде, тем более защищать цвета сборной России.