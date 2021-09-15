«Ак Барс» заинтересован в подписании канадского защитника Уотерспуна

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в подписании канадского защитника Тайлера Уотерспуна.

28-летний хоккеист примет участие в тренировочном лагере «Нью-Джерси», до этого он подписал просмотровый контракт.

Последние четыре сезона Уотерспун провел в АХЛ, в НХЛ он сыграл 36 матчей в составе «Калгари».