«Ак Барс» заинтересован в подписании канадского защитника Уотерспуна
15 сентября 2021, 23:15
Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в подписании канадского защитника Тайлера Уотерспуна.
28-летний хоккеист примет участие в тренировочном лагере «Нью-Джерси», до этого он подписал просмотровый контракт.
Последние четыре сезона Уотерспун провел в АХЛ, в НХЛ он сыграл 36 матчей в составе «Калгари».
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